Gabbia titolare un mese dopo. Si ricompone la coppia con Thiaw, la preferita di Fonseca

Si rivede Matteo Gabbia titolare nel Milan, non accadeva dal 29 gennaio nell'inguardabile partita contro la Dinamo Zagabria. Per la prima volta da quando siede Sergio Conceiçao in panchina, si compone la coppia con Thiaw che era stata la più utilizzata da Paulo Fonseca. Spicca anche la panchina per Strahinja Pavlovic, che si accomoda in panchina dopo sette panchine consecutive. Di seguito tutte le coppie dei centrali di difesa schierate da inizio stagione:

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League, 3ª giornata, Milan - Club Brugge 3-1 (Gabbia - Tomori)

Serie A, 10ª giornata, Milan - Napoli 0-2 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 11ª giornata, Monza - Milan 0-1 (Thiaw - Pavlovic)

Champions League 4ª giornata, Real Madrid - Milan 1-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 12ª giornata, Cagliari - Milan 3-3 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 13ª giornata, Milan - Juventus 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 5ª giornata, Slovan Bratislava - Milan 2-3 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 (Thiaw - Gabbia)

Coppa Italia, Ottavi di finale, Milan - Sassuolo 6-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 15ª giornata, Atalanta - Milan 3-2 (Thiaw - Gabbia)

Champions League, 6ª giornata, Milan - Stella Rossa 2-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 16ª giornata, Milan - Genoa 0-0 (Thiaw - Gabbia)

Seria A, 17ª giornata, Hellas Verona - Milan 0-1 (Thiaw - Gabbia)

Serie A, 18ª giornata, Milan - Roma 1-1 (Thiaw - Gabbia)

Supercoppa Italiana, semifinale, Juventus - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Supercoppa Italiana, finale, Inter - Milan 2-3 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 20ª giornata, Milan - Cagliari 1-1 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 19ª giornata, Como - Milan 1-2 (Thiaw - Tomori)

Serie A, 21ª giornata, Juventus - Milan 2-0 (Gabbia - Tomori)

Champions League, 7ª giornata, Milan - Girona 1-0 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 22ª giornata, Milan - Parma 3-2 (Gabbia - Pavlovic)

Champions League, 8ª giornata, Dinamo Zagabria - Milan 2-1 (Gabbia - Pavlovic)

Serie A, 23ª giornata, Milan - Inter 1-1 (Tomori - Pavlovic)

Coppa Italia, quarti di finale, Milan - Roma 3-1 (Tomori - Pavlovic)

Serie A, 24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 (Tomori - Pavlovic)

Champions League, turno intermedio andata, Feyenoord - Milan 1-0 (Thiaw - Pavlovic)

Serie A, 25ª giornata, Milan - Hellas Verona (Thiaw - Gabbia)

Complessivamente questa è la frequenza d'impiego dei centrali

8 volte: Thiaw - Gabbia

7 volte: Tomori - Pavlovic

6 volte: Thiaw - Tomori

6 volte: Gabbia - Tomori

5 volte: Thiaw - Pavlovic

4 volte: Gabbia - Pavlovic