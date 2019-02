Gabriel sulla tragedia del Flamengo: "Preghiamo per le famiglie e per le persone coinvolte"

Gabriel Vasconcelos, portiere brasiliano ex rossonero, ha espresso le sue condoglianze per le giovani vittime del Flamengo. Questo il messaggio dell'estremo difensore del Perugia: "Che notizia triste, preghiamo per le famiglie e per tutte le persone coinvolte".

Que triste notícia, oremos pelos familiares e por todas as pessoas envolvidas 🙏@flamengo #luto https://t.co/bLJPIPIPZi pic.twitter.com/nPdEhqYDPp — Gabriel Vasconcelos (@GVFOfficial) 8 febbraio 2019