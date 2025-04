Galderisi: "Solo chi non ha giocato può pensare che un club blasonato come il Milan tiri i remi in barca"

Venerdì sera alle 20.45 il Milan aprirà il programma del 32° turno del campionato di Serie A Enilive al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, squadra che insieme al Torino insegue al decimo posto proprio i rossoneri a otto punti di distanza. A presentare e parlare dei temi centrali della partita che si disputerà in Friuli, è intervenuto intervistato da Il Messaggero Veneto, l'ex calciatore e attaccante rossonero Giuseppe Galderisi. Queste le sue dichiarazioni.

Su Lorenzo Lucca, possibile obiettivo rossonero: "Lucca sta diventando un attaccante di peso e sarebbe perfetto per qualsiasi grande squadra, ma in particolare per il Milan. Mi aspetto una grandissima partita da parte sua".

Poi aggiunge sul Milan: "Sento dire che ormai il Milan è tagliato fuori per l'Europa in campionato, ma solo chi non ha giocato può pensare che un club così blasonato tiri i remi in barca. In realtà il calcio insegna che gli obiettivi, grandi o piccoli che siano, bisogna sempre imporseli e con una vittoria il Milan può rilanciarsi. Mi aspetto un Milan orgoglioso. Sono cambiati i tecnici ma continuo a vedere troppo individualismo e quando non ci si aiuta in campo è dura. Il Milan prende tanti gol a inizio partita perché c'è poca collaborazione in difesa. C'è da mettere mano sulla personalità dei giocatori, ma anche sulle scelte future perché in questa squadra manca un giocatore che dia i tempi di gioco"