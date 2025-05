Joao Felix: "Bello esordire nel Milan con un gol a San Siro. Sono qui per dare il meglio di me"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Joao Felix ha commentato anche il suo inizio di avventura in rossonero e il gol all'esordio contro la Roma in Coppa Italia a San Siro: "Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello. Io faccio sempre quello che serve per la squadra. Sono qui per dare il meglio di me, che giochi in difesa, a centrocampo o in attacco. Mi alleno al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno".

Da quando Sergio Conceiçao ha deciso di passare al 3-4-3, il portoghese, arrivato a Milanello in prestito secco dal Chelsea durante il mercato di gennaio, sta giocando pochissimo: "L’importante è che veniamo da due vittorie di fila, una delle quali nel derby. La squadra sta bene e vogliamo continuare così fino alla fine per coronare il sogno che abbiamo tutti ovvero vincere la Coppa Italia. Abbiamo fiducia e buone sensazioni. Il mio rapporto con Conceiçao? Buono. Lo conoscevo prima di venire qua, sia come tecnico sia come persona (Joao è amico del figlio di Sergio, Rodrigo ndr). La nostra è una relazione normale, come quella tra un allenatore e un calciatore".