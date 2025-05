Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 16 punti in meno di un anno fa

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 34 giornate di Serie A. Il Napoli di Antonio Conte che nell'ultimo turno ha staccato l'Inter in vetta alla classifica ha oggi 24 punti in più rispetto allo scorso campionato. Al contrario, l'Inter che un anno fa di questi tempi era saldamente prima con un vantaggio abissale sulla seconda oggi viaggia con 18 punti in meno. E' la seconda squadra col confronto peggiore: all'ultimo posto in questa speciale classifica c'è il Monza, fanalino di coda del campionato che in estate ripartirà dalla Serie B

Saldo positivo per l'Atalanta nonostante l'ultimo pareggio col Lecce. La Juventus a quattro partite dalla fine ha tre punti in meno rispetto a quella della passata stagione. La Roma grazie all'incredibile primo quadrimestre del 2025 ha oggi un punto in più rispetto allo scorso campionato. Saldo positivo anche per Lazio e Fiorentina. Milan in netto calo, con 16 punti in meno rispetto all'ultima annata con Stefano Pioli in panchina. Di seguito il dato squadra per squadra.

Napoli 74 punti (+24 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 34 giornate)

Inter 71 (-18)

Atalanta 65 (+8)

Juventus 62 (-3)

Bologna 61 (-2)

Roma 60 (+1)

Lazio 60 (+5)

Fiorentina 59 (+6)

Milan 54 (-16)

Torino 43 (-3)

Como 42 (in Serie B)

Udinese 41 (+12)

Genoa 39 (-3)

Cagliari 33 (+1)

Hellas Verona 32 (+1)

Parma 32 (in Serie B)

Lecce 27 (-9)

Venezia 25 (in Serie B)

Empoli 25 (-6)

Monza 15 (-29)