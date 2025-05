Lunedì 19 maggio la 12^ edizione del memorial "Claudio Lippi". Ecco chi ci sarà

vedi letture

Si avvicina la dodicesima edizione del memorial “Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. La sfida tra Milan rossonero e Milan bianco si giocherà lunedì 19 maggio al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Ecco alcuni ex giocatori che hanno già confermato la loro presenza alla serata: Filippo Inzaghi, Massimo Ambrosini, Marco Amelia, Cristian Brocchi, Alessandro Budel, Rolando Bianchi e Nicola Legrottaglie.