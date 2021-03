Galderisi: "Verona squadra peggiore da incontrare ora ma il Milan può metterli in difficoltà negli 1vs1"

Giuseppe Galderisi, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha detto la sua sulla sfida di domenica al Bentegodi: "Il Verona in questo momento è la squadra peggiore da incontrare. Mi piace molto la filosofia di Juric, ha un'identità ben precisa, non guarda chi ha di fronte. Ne ho parlato anche con gli amici di Benevento prima della partita. Il Milan con l'Udinese l'ho visto, ha una grande forza. E' una squadra compatta anche nella difficoltà. Credo che Stefano Pioli sotto questo aspetto sia stato fantastico. Mi piace l'idea di soffrire insieme, il calcio è fatto anche da momenti di difficoltà. Se hai seminato bene raccogli. Il percorso è ancora lungo, il Verona è uno scoglio difficile, anche se alzando la qualità individuale, spesso nell'1vs1 i veneti possono andare in difficoltà. Il Milan non può adattarsi al Verona, deve essere sé stesso, ha una bellissima identità. Gli spazi saranno di più rispetto a quelli con l'Udinese, accetta l'1v1 dietro. Leao e Rebic possono mettere in difficoltà l'Hellas".