Galeone: "Allegri non tornerà mai più alla Juventus"

L'ex allenatore Giovanni Galeone, storicamente vicino a Max Allegri, ha parlato a Radio Kiss Kiss soffermandosi, tra le altre cose, anche sul futuro del tecnico ex Juventus: "Allegri non tornerà mai più alla Juventus, credo più in un ritorno al Milan, ma non penso proprio che con i bianconeri possa succedere".

Galeone ha poi parlato anche della partita vinta 2-1 dal Napoli contro la Fiorentina: "Assurdo come la Fiorentina stava per riuscire a pareggiare, dopo il gol segnato da Raspadori avevo spento la televisione. Gasperini? Lo ho avuto come calciatore, era una cosa pazzesca in allenamento. Però secondo me questo campionato può perderlo solo il Napoli, lo Scudetto è azzurro".