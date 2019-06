Galeone: "Giampaolo cercherà di portare Praet al Milan"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha spiegato come potrebbe giocare il Milan con in panchina Marco Giampaolo: "Come si immagina il Milan di Giampaolo? Non giocherà con tre attaccanti come Gattuso, ha svoltato quando ha cominciato a utilizzare Caprari trequartista. Giocherà con uno dietro le punte o due dietro una punta. Paquetà? Mi pare un giocatore adatto a lui. Credo anche che potrebbe cercare di portare a Milano Praet. Le indicazioni che leggo sui giornali mi sembrano corrette. Giampaolo ha valorizzato alcuni giocatori di qualità che potrebbero essere utili al Milan".