Galeone rivela: "De Laurentiis stima molto Allegri ma ci sono Real, Milan e Roma..."

L'allenatore Giovanni Galeone, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli dove ha parlato degli azzurri di Antonio Conte ed anche del possibile approdo di Massimiliano Allegri in casa dei partenopei: "Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. L’Inter qualche punticino potrà perderlo. Una volta si diceva che la parola triplete portava male solo a nominarla, Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l’Inter e lo vuole fare con il Napoli. Adl stima molto Allegri, ma c’è il Real, il Milan e la Roma…".

Poi sulla lotta tricolore: "Dipende solo dal Napoli, lo Scudetto è nelle mani del Napoli. Se vince tutte le partite, vince il Tricolore. Avevo pronosticato il pari a Bologna e poi un altro pareggio per l'Inter da qui alla fine, non pensavo che avrebbe perso al Dall'Ara. Fra Roma, Torino e Lazio i nerazzurri qualcosina potrebbero perderla, la botta della Coppa Italia può farsi sentire. L'Inter poi è arrivata nelle prime 4 di Champions, contro una squadra contro il Barcellona, una sfida dove l'Inter potrebbe uscirne molto bene, dato che parliamo di una squadra che prende 3-4 gol anche contro squadre come il Getafe, dietro i blaugrana sono inguardabili".