Galles-Belgio 2-4, De Winter rimane in panchina per 90 minuti

Ieri alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

Ancora una partita in panchina per Koni De Winter: il centrale rossonero non è subentrato nella vittoria del Belgio sul Galles per 4-2. Il difensore centrale è atteso a Milanello entro la giornata di giovedì. Sosta tra l'inutile ed il dannoso per i belgi del Milan, con De Winter che non è mai stato utilizzato e Saelemaekers che si è infortunato (clicca qui) nella sfida contro la Macedonia del Nord.