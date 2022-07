Galli: "Gazidis, Maldini e Massara hanno fatto un lavoro eccellente: la loro strategia ha funzionato"

MilanNews.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato così del progetto dei rossoneri: "La strategia rossonera ha funzionato in Italia e può funzionare ancora. I giocatori che stanno trattando sul mercato, non a caso, sono giovani ma già con buona esperienza internazionale. Avere un’idea chiara, lineare, in cui ci sono ruoli specifici e definiti, è già un successo. Così sono arrivati i risultati in campo, così i giocatori hanno aumentato il loro valore in modo esponenziale. Gazidis, Maldini e Massara hanno fatto un lavoro eccellente".