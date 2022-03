Galli: "PIoli sta facendo un lavoro straordinario, ha creato un gruppo in cui nessuno fa fatica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è intervenuto nel corso di #SempreMilan, trasmissione andata in onda sul canale twitch ufficiale del Milan, soffermandosi anche sulla corsa scudetto: “Sotto questo punto di vista faccio finta di niente, dico che l’Inter è più attrezzata e il Napoli è preparato da tempo. Però c’è una cosa che deve inorgoglire i tifosi del Milan: quella alchimia, quell’aria che ci deve essere in quello spogliatoio. Pioli sta facendo un lavoro straordinario, tatticamente e psicologicamente: ha creato un gruppo in cui nessuno fa fatica a fare una corsa in più per il compagno. È questo il segreto di questo Milan”.