Galli presenta Comotto: "2008 aggregato alla prima Squadra. È certamente uno dei giocatori più in auge del settore giovanile"

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Christian Comotto: “Un 2008, centrocampista, aggregato alla Prima Squadra. È un’occasione per il ragazzo per mettersi in mostra. È certamente uno dei giocatori più in auge del settore giovanile e vediamo se avrà le qualità necessarie per stare nel gruppo e far parte di un’impresa che noi speriamo che l’anno prossimo ci porti ai vertici quelli veri”.

I CONVOCATI PER IL RITIRO DEL MILAN

La stagione 2025/2026 del Milan è ormai cominciata. Oggi sono previsti altri due allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, agli ordini di Massimiliano Allegri e il suo staff. Sono 28 i giocatori convocati:

I CONVOCATI

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Terracciano, Vos

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers

GLI ASSENTI

Non ci sono, perché vicini a una cessione o non considerati nel progetto rossonero, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Assente l'attaccante Santiago Gimenez che, al pari di Luka Modric che ancora deve essere ufficializzato come nuovo acquisto, rientrerà verosimilmente per la fine del mese.