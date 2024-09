Galli: "Questo Milan ha dimostrato carattere, di essere una squadra unita ed al fianco di Fonseca"

Nel post partita di Inter-Milan, l'ex rossonero Filippo Galli ha così commentato la vittoria della formazione di Paulo Fonseca negli studi di Milan TV:

"Dopo sei derby persi di fila arriva questa vittoria che è stata meritata perché nel secondo tempo il Milan ha fatto vedere di cosa è capace e di cosa può essere capace. È chiaro che non dobbiamo lasciarci andare solo agli entusiasmi. Dobbiamo andare a vedere anche quello che non ha funzionato, perché qualcosa non ha funzionato.

Fino al 25esimo minuto del primo tempo ha fatto la partita, poi è venuta furoi l'Inter, ma nel secondo tempo la formazione rossonera ha ribadito la propria forza, la propria idea di gioco. Questo Milan ha dimostrato carattere, di essere una squadra unita, che la squadra è con Fonseca, confermando le parole del portoghese che l'altro giorno in conferenza stampa aveva detto che la squadra aveva lavorato bene. Poi è chiaro, sappiamo tutti benissimo che il risultato condiziona i giudizi, ma oltre al risultato anche la prestazione è stata bellssima".