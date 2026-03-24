Galli racconta: “Berlusconi vide Gullit al PSV e l’anno dopo lo prese. Ecco cosa disse a Rummenigge”
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Filippo Galli, ex difensore rossonero ed ex responsabile del settore giovanile proprio del Milan, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Quanto segue è il contenuto di alcuni estratti delle sue risposte:
Giocava nel Psv Eindhoven, con il numero cinque, davanti alla difesa. È vero che vi incantò?
"Grandissimo Ruud. Berlusconi disse a tutti: “Ragazzi, ho visto uno da Milan”. L’anno dopo lo prese".
Assieme a Van Basten…
"Sì. Di Marco, se non ricordo male, si parlava già da tempo. La sera della cena ad Arcore, prima di andare in ritiro a Vipiteno, lo davano per fatto. È arrivato nella stagione successiva a parametro zero".
Berlusconi in quei giorni polemizzò anche con Rummenigge. Perché?
"Se non ricordo male, Kalle aveva detto che per vincere non bastava comprare molti campioni. Il presidente, lo raccontò alla cena nella sua villa, rispose: “Gli ho detto: caro Rummenigge aspetta e vedrai".
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