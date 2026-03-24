MN - Waseige (Dazn Belgique) esalta Saelemaekers: "Bellissima sorpresa vederlo maturato al Milan, nel suo modo di giocare c'è meno 'spazzatura'.."

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Il consulente e opinionista di Dazn Belgique Frederic Waseige ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex giocatore del Gent, Bellinzona, Olympic Charleroi, Alemannia Aachen e dello RFC Liège nonché figlio d'arte (papá Robert è stato l'allenatore del Belgio a Euro 2000 e ai mondiali del 2002, ndr) ci ha parlato dell'ascesa di Alexis Saelemaekers, passato da comprimario a titolare nel Milan. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Uno Scudetto e una semifinale di Champions League con Saelemaekers nel 2022 e 2023. Poi due anni difficili senza di lui se escludiamo il secondo posto del 2024 e la vittoria al Santiago Bernabeu. E ora che è tornato, il Milan sta lottando di nuovo per lo Scudetto. Solo una coincidenza che la sua presenza in rosa sia sinonimo di successo?

“È una bellissima sorpresa. Ci sono tanti calciatori che come lui da giovani non assomigliavano quasi a niente… che però poi grazie alla loro leggerezza, intelligenza, spensieratezza calcistica e di gioventù poi ce la fanno a sfondare. E io penso che il calciatore Saelemaekers rispecchi la persona che è nella vita. Nel calcio attuale mancano giocatori imprevedibili come lui. Con gli anni è diventato sempre più robusto fisicamente e atleticamente… ed è questo il grande cambiamento. In Italia oltre al talento ci vogliono altre caratteristiche. E io seguendolo penso che lui abbia capito cosa doveva fare per diventare non solo un giocatore da Serie A ma soprattutto da Milan. E per noi in Belgio è bellissimo vederlo a questi livelli. Oggi nel suo gioco c’è meno ‘spazzatura’ e per la nazionale belga è fondamentale. Lui si sta facendo valere anche con il Belgio.”

