Il Belgio di Saelemaekers e De Winter impegnato oltreoceano: quando gioca

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L'ultima sosta della stagione 2025/2026 è qui: sono tredici i calciatori rossoneri impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi e che saranno chiamati a giocare nei prossimi giorni. Per molti ci saranno semplici gare amichevoli, mentre per i più giovani convocati da U21 e U20 si disputeranno gare decisive per la qualificazione. agli Europei di categoria. Di seguito si riporta il calendario delle gare di alcuni dei giocatori del Milan, con data, orario, luogo e avversario:

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole