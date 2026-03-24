MN - Waseige (Dazn Belgique): "Oggi Saelemaekers è fondamentale per il Milan. Il lungo rinnovo di contratto non è un caso.."

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Il consulente e opinionista di Dazn Belgique Frederic Waseige ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex giocatore del Gent, Bellinzona, Olympic Charleroi, Alemannia Aachen e dello RFC Liège nonché figlio d'arte (papá Robert è stato l'allenatore del Belgio a Euro 2000 e ai mondiali del 2002, ndr) ci ha parlato dell'ascesa di Alexis Saelemaekers, passato da comprimario a titolare nel Milan. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

E' raro che un comprimario rossonero che viene mandato in prestito dopo qualche anno di titolarità torni e si impone come prima e forse più di prima. Dida ci riuscì dopo la gaffe a Leeds del 2000… ma di solito quando una cosa finisce, finisce se si escludono i talenti cresciuti in casa. Ibou Ba, Oddo, Okafor, Bennacer… la lista di chi è non si è più imposto dopo essersene andato è lunga. Perciò a lui è riuscita una cosa molto rara. E poi la ciliegina sulla torta: ha pure prolungato.

“Questa sua storia è magnifica. Qui ci hanno vinto tutti: il Milan che l’ha prestato sperando che diventasse il giocatore che è oggi grazie al minutaggio al Bologna e alla Roma. Sono sorpreso dal contratto a lungo termine (2031, ndr) ma oggi vanno di moda. Potete imaginate che un giocatore che aveva delle difficoltà all’inizio della sua avventura rossonera, va via in prestito, torna, si fa triplicare l’ingaggio e per giunta per altri cinque anni? E’ straordinario! Lui ha saputo approfittare di tutto ciò che la vita calcistica gli ha potuto offrire. E’ andato via in prestito e ora è tornato più forte di prima. E oggi tutto sta andando alla grande. Gli dico: approfittane! Il club ha sentito che doveva mettere al sicuro la permanenza di Alexis offrendogli un lungo contratto mostruoso e lo ha fatto."