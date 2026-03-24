Nuovo San Siro, parte l'iter per il piano attuativo: lavori al via per il secondo semestre del 2027

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Questa la nota del Comune di Milano che spiega l'inizio dell'inizio di un nuovo iter burocratico per quanto riguarda il Nuovo San Siro:

"Il Comune di Milano ha pubblicato la determina per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in relazione alla proposta di Piano Attuativo denominato “GFU San Siro”.

Parte, quindi, l’iter che porterà all’adozione del Piano Attuativo e alla successiva approvazione del PFTE del cosiddetto Stralcio funzionale 1, che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo Stadio e la parziale demolizione dell’attuale Stadio Meazza. Tale Stralcio sarà attuato mediante la presentazione di un PFTE approvato nell’ambito di Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge Stadi, previa approvazione del Piano Attuativo sull’intera GFU.

La riqualificazione complessiva della GFU San Siro sarà attuata attraverso due Stralci funzionali, come previsto nel contratto di compravendita e nella Convenzione Quadro.

Il secondo Stralcio funzionale prevede la rifunzionalizzazione della parte conservata dell’attuale Stadio Meazza, lo sviluppo delle altre funzioni private (terziario e commerciale), nei limiti della SL non insediata all’interno del nuovo Stadio, nonché la realizzazione delle aree verdi, 80mila mq delle quali saranno cedute al Comune di Milano. Tale Stralcio sarà attuato mediante l’approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio in coerenza con il Piano Attuativo.

L’avvio del procedimento di Vas fa seguito alla vendita, avvenuta lo scorso 5 novembre, della GFU San Siro, comprensiva dello Stadio Meazza, a favore della società Stadio San Siro S.p.A., partecipata al 100% dalle società Inter e Milan.

Regione Lombardia e Comune di Milano hanno condiviso i principali passaggi per l’attuazione del progetto e sottoscriveranno nelle prossime settimane, anche con la partecipazione della società Stadio San Siro S.p.A., un accordo con l’impegno di chiudere l’iter di approvazione nel tempo utile a consentire l’avvio dei lavori nel secondo semestre 2027".