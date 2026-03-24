Pulisic: "Chi includerei nel mio Monte Rushmore del calcio americano? Me stesso, poi Dempsey, Donovan e McKennie, è il mio uomo"

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In vista delle partite amichevoli di Atlanta contro il Belgio (28 marzo) e il Portogallo (31 marzo), Men's Journal, testata statunitense, ha intervistato Christian Pulisic, attaccante del Milan e stella della nazionale americana. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

La nazionale di calcio statunitense ha appena presentato le nuove divise per i Mondiali del 2026. Cosa ne pensate? E qual è stata la vostra divisa americana preferita?

"Prima di tutto, penso che abbiano azzeccato in pieno le divise. Credo che siano fantastiche. Penso che anche i giocatori abbiano avuto voce in capitolo, il che è stato davvero bello. Credo che una delle mie divise preferite in assoluto della nazionale fosse quella a righe, che secondo me era una divisa fantastica, e in un certo senso sono tornati a quel modello. Quindi è stata una delle mie preferite in assoluto e ora avere un'altra variante di quella... Penso che sia davvero pulita, davvero bella e penso che sarà un momento memorabile per tutti i tifosi di questo Mondiale indossare queste maglie".

Chi includeresti nel tuo Monte Rushmore del calcio americano?

"Non posso includere me stesso? (Ride)"

Puoi avere chiunque tu voglia!

"Okay, io metterei me stesso. Metterei sicuramente Clint [Dempsey] e poi probabilmente Landon Donovan. Per l'ultimo posto, mettiamo Weston [McKennie]. È il mio uomo. Quindi mettiamolo".