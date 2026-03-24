MN - Waseige (Dazn Belgique) racconta Saelemaekers: "Da giovanissimo aveva qualcosa di diverso dagli altri, una certa vivacità.."

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Il consulente e opinionista di Dazn Belgique Frederic Waseige ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex giocatore del Gent, Bellinzona, Olympic Charleroi, Alemannia Aachen e dello RFC Liège nonché figlio d'arte (papá Robert è stato l'allenatore del Belgio a Euro 2000 e ai mondiali del 2002, ndr) ci ha parlato dell'ascesa di Alexis Saelemaekers, passato da comprimario a titolare nel Milan. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Alexis un talento puro oppure un prodotto dell’allenamento?

“All’inizio aveva qualcosa…una certa vivacità. Magari non la velocità sulla quale ci puoi lavorare tutta la vita… ma al massimo guadagnerai un millisecondo. Aveva già qualcosa ma lui è stato bravo a prendere spunti a destra e a sinistra che li servivano per fare il salto di qualità e diventare un titolare nel Milan.”

Ma rispetto a Doku e Hazard forse non era un predestinato.

“Infatti…lui ha il suo stile personale. Lo 'stile Saelemaekers'. Ma da alcuni punti di vista come ad esempio evitare il contatto o dove posizionarsi è migliorato. Poi se sei intelligente quando sei circondato da giocatori forti di conseguenza migliori.”