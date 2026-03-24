Ora la sosta, ma le prossime tre giornate di Serie A saranno decisive: pubblicato il calendario

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(ANSA) - ROMA, 20 MAR - È uscito il calendario definitivo della 32/a, della 33/a e della 34/a giornata di Serie A. Nel corso del 32/o turno, tra 10 e 13 aprile, toccherà a Roma e Pisa l'anticipo del venerdì, ad Atalanta-Juventus il match del sabato sera e a Como e Inter la sfida della domenica sera, mentre chiuderanno con il posticipo del lunedì Fiorentina e Lazio. Apriranno la 33/a giornata, tra 17 e 20 aprile, Sassuolo-Como e Inter-Cagliari il venerdì, con la partita del sabato sera che sarà Roma-Atalanta e quella della domenica sera in cui si affronteranno Juventus e Bologna; il lunedì sera spetterà ancora alla Fiorentina, in casa del Lecce.

Il 34/o turno, tra 24 e 27 aprile, inizierà il venerdì con Napoli-Cremonese; poi, il sabato sera sarà la volta di Verona-Lecce, mentre la domenica sera si scontreranno a San Siro Milan e Juventus; due sfide il lunedì, con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. Di seguito, il calendario completo: -Trentaduesima giornata: Venerdì 10/04/2026 ore 20.45: Roma-Pisa, DAZN/SKY Sabato 11/04/2026 ore 15.00: Cagliari-Cremonese DAZN Sabato 11/04/2026 ore 15.00: Torino-Verona DAZN Sabato 11/04/2026 ore 18.00: Milan-Udinese DAZN Sabato 11/04/2026 ore 20.45: Atalanta-Juventus DAZN/SKY Domenica 12/04/2026 ore 12.30: Genoa-Sassuolo DAZN Domenica 12/04/2026 ore 15.00: Parma-Napoli DAZN Domenica 12/04/2026 ore 18.00: Bologna-Lecce DAZN/SKY Domenica 12/04/2026 ore 20.45: Como-Inter DAZN Lunedì 13/04/2026 ore 20.45: Fiorentina-Lazio DAZN - Trentatreesima giornata: Venerdì 17/04/2026 ore 18.30: Sassuolo-Como DAZN Venerdì 18/04/2026 ore 20.45: Inter-Cagliari DAZN/SKY Sabato 18/04/2026 ore 15.00: Udinese-Parma DAZN Sabato 18/04/2026 ore 18.00: Napoli-Lazio DAZN Sabato 18/04/2026 ore 20.45: Roma-Atalanta DAZN/SKY Domenica 19/04/2026 ore 12.30: Cremonese-Torino DAZN Domenica 19/04/2026 ore 15.00: Verona-Milan DAZN Domenica 19/04/2026 ore 18.00: Pisa-Genoa DAZN/SKY Domenica 19/04/2026 ore 20.45: Juventus-Bologna DAZN Lunedì 20/04/2026 ore 20.45: Lecce-Fiorentina DAZN Trentaquattresima giornata: Venerdì 24/04/2026 ore 20.45: Napoli-Cremonese DAZN Sabato 25/04/2026 ore 15.00: Parma-Pisa DAZN Sabato 25/04/2026 ore 18.00: Bologna-Roma DAZN Sabato 25/04/2026 ore 20.45: Verona-Lecce DAZN/SKY Domenica 26/04/2026 ore 12.30: Fiorentina Sassuolo DAZN Domenica 26/04/2026 ore 15.00: Genoa - Como DAZN Domenica 26/04/2026 ore 18.00: Torino Inter DAZN/SKY Domenica 26/04/2026 ore 20.45: Milan-Juventus DAZN Lunedì 27/04/2026 ore 18.30: Cagliari - Atalanta DAZN Lunedì 27/04/2026 ore 20.45: Lazio-Udinese DAZN/SKY (ANSA).