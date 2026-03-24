Sabatini senza mezzi termini: "Vittoria del Milan col Torino ridicolizzata verso la fine da un rigore inventato dal Var"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com sul Milan: "Il Milan risorpassa il Napoli al secondo posto e riavvicina la capolista Inter. Il successo sul Toro è stato sofferto nel primo tempo e ridicolizzato verso la fine da un rigore inventato dal Var, per una carezza di Pavlovic a Simeone. “Carezza”, avete letto bene: non manata. Così i rossoneri hanno vissuto in sofferenza gli ultimi minuti, ma comunque meritato la vittoria che consente di raggiungere dopo 30 giornate quota 63 punti, quelli conquistati un anno fa in tutto il campionato.

In avanti, sotto gli occhi di Leao appostato in tribuna, l’invocato Fullkrug ha palesato precarietà tecnica e atletica, abbastanza prevedibili entrambe. Pulisic ha sfruttato meglio il riferimento del partner centravanti puro, ma proseguendo nell’opacità che lo accompagna nel 2026. Si è comunque ripreso nel secondo tempo, dopo il deprimente dato di nove palle perse nel primo. Per i venti minuti finali poco o nulla da segnalare sull’intraprendente Ricci (al posto di Fofana) e sul generoso Nkunku subentrato a Fullkrug. Poi spazio anche per il rientrante Gimenez, che si è dato da fare. Il Milan era in gestione, già quasi in pausa nazionali.

Alla ripresa del campionato ci sarà la trasferta a Napoli: in pratica scontro diretto per il secondo posto; in teoria chi vincerà proverà a insidiare l’Inter".