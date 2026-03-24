Trevisani: “Togli i due rigori parati da Maignan e metti i due rigori sbagliati dalla Juve e le due squadre sarebbero a pari punti”

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Durante l'ultima puntata di Pressing, Trevisani si è espresso in merito alle differenze tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo il noto giornalista e telecronista, l'unico elemento che sposta gli equilibri in classifica tra le due squadre la fanno i due rigori parati da Maignan contro Roma e Inter e i due rigori sbagliati dalla Juve da Locatelli e David. Se dunque tutto questo fosse accaduto al contrario, il Milan avrebbe 4 punti in meno e la Juventus 4 punti in più.

"La Juventus ha 4 punti in meno per i rigori di Locatelli e David, siamo d'accordo su questo? Avrebbe così 58 punti. Il Milan ha parato due rigori per i quali avrebbe 4 punti in meno e avrebbe 59 punti, sarebbero pari. Sono due rigori di differenza tra Milan e Juventus. Ci sono 4 rigori a spostare 8 punti, sarebbero pari"