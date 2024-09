Galli su Rabiot al Marsiglia: "Se Roberto l'ha scelto è perché ha già in testa come utilizzarlo"

vedi letture

Intervenuto sulla diretta YouTube de La Fiera del Calcio, l'ex giocatore del Milan Filippo Galli ha detto la sua sul trasferimento di Adrien Rabiot al Marsiglia, giocatore cercato con insistenza anche dal Diavolo nel corso di quest'estate.

"È bello. Io per il blog avevo già scritto un mezzo articolo quando si avvicinava Rabiot al Milan, e quindi ero contento che lui potesse arrivare, visto che lui per l'appunto conosceva il campionato italiano, partiva già con un step avanzato, diciamo così. Quindi penso che bene, nel senso che se Roberto (De Zerbi ndr) sceglie Rabiot ha già nella testa come poterlo utilizzare. Io credo che Roberto, non lo dico io, non l'ho scoperto io, anzi, lo dice sempre Riccado Zanoli uno dei miei colleghi, che Roberto è un formatore".