Galliani ed il Coronavirus: "Mi è passata tutta la vita davanti"

Nel corso della lunga intervista concessa alle colonne di Sette, settimanale del Corriere della Sera, Adriano Galliani, ad del Monza atteso alla prima storica stagione in Serie A ha ripercorso anche i momenti difficili, a livello personale, vissuti negli ultimi anni. A causa del Covid-19: "Ho avuto tanta paura. Non ero vaccinato, perché ancora non c'erano dosi a tappeto. Ho avuto la polmonite bilaterale. Mi ha salvato il professore Alberto Zangrillo, che non mi ha intubato. Avevo fino a 10 litri di ossigeno. Mi è passata tutta la vita davanti. Undici giorni in terapia intensiva. Uno spartiacque: non sono più l'Adriano di prima. Mi arrabbio molto meno. Sono cambiate le mie priorità, sono più sereno".