Ai microfoni di Binario Sport, Adriano Galliani è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic: "Non risponde più al telefono - ha dichiarato l'amministratore delegato del Monza -. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare, ma non ho ricevuto risposta", ha affermato l'ex dirigente rossonero.