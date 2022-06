Galliani: "In Italia difficile avere un big. L'ultimo Pallone d'Oro in Serie A fu Kakà..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex ad del Milan Adriano Galliani, oggi dirigente del Monza neopromosso, è intervenuto nel pomeriggio di lunedì sulle frequenze di Radio Rai. Nello specifico, Galliani ha parlato anche della difficoltà che hanno le squadre italiane al giorno d'oggi, soprattutto rispetto ai competitor internazionali: "Il campionato italiano è cambiato molto rispetto al periodo del grande Milan, oggi ci sono campionati che fatturano 3-4 volte il nostro. Tutte le squadre inglese e le big europee, rendono difficile il mercato per la serie A. È diventato molto difficile per le squadre italiane avere un big. L'ultimo giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro giocando in Italia è stato Kaka, sarà difficilissimo vedere un nuovo Pallone d'Oro in serie A"