Galliani: "Oggi ho chiamato Kaká, mi sono commosso. In questi giorni ho parlato con Inzaghi, Maldini, Gattuso..."

Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha ricordato con piacere alcuni bei momenti passati in rossonero durante il suo intervento a TeleLombardia: “Poco fa ero al telefono con Kaká, oggi è il suo compleanno. Ci siamo ricordati di tutte le meraviglie e dei bei tempi di Kaká, mi sono abbastanza commosso. In questi giorni Sky trasmette le partite più famose di tutti i grandi club, ce ne sono tantissime del Milan. Ci chiamiamo fra di noi, di solito è Inzaghi quello che comincia la rumba, e ci parliamo durante queste meravigliose partite e ci ricordiamo i begli anni che abbiamo vissuto. L’altra sera, riguardando la partita di Atene del 2007 ho parlato con Dida, Oddo, Maldini, Pirlo, Gattuso, Ambrosini e Inzaghi. Se pensiamo a che squadra e che panchina avevamo si diventa pazzi di gioia”.