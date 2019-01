Gandini a Sportitalia: "Il messaggio di Leo chiaro e diretto. Higuain è confuso ma è in una squadra che fatica a giocare con il centravanti"

Umberto Gandini, a Sportitalia, ha commentato così le parole di Leonardo su Higuain: “Sicuramente, Leonardo è stato chiaro e diretto. Il messaggio è chiaro sull’Higuain calciatore e persona. Sei al Milan, hai un contratto e devi fare il tuo mestiere. Nascono poi altri problemi. Se riscattare o meno Higuain, questo è un problema anche della Juventus. La Juventus non si può permettere di avere un giocatore come Higuain che torni dopo una stagione fallimentare. La Juventus è parte in causa. Ha interesse nel fatto che il Milan porti alla fine il prestito e riscatti Higuain. Conosco Leo da vent’anni, non so se le sue parole fossero strategia. Il suo messaggio è stato pubblico, e questo non è usuale per lui. Il giocatore è confuso, ha fatto un cambio radicale di prestazione dal rigore fallito contro la Juventus. Mi permetto di ricordare, che si è trovato in una squadra non costruita per giocare con il centravanti. Il Milan sono anni che non ha una struttura adatta a giocare per un centravanti. Qualcosa da sistemare nel sistema c’è ma principalmente riguarda l’assenza di giocatori come Biglia e Bonaventura”.

Su Morata: "Morata non arriverà al Milan, lo stipendio e l'interesse del Chelsea non coincidono. Il problema del calciomercato è creare aspettative. Faccio fatica a vedere Morata che lascia il Chelsea per andare al Milan. Ho letto l'indiscrezione riguardante Andrè Silva alla Juventus e Morata al Chelsea. Questo è interessante perchè intervengono i procuratori"

Ancora sulle parole di Leonardo: “Una delle cose più importanti su cui sta lavorando il Milan è riportarlo ai suoi standard, dando determinati messaggi e regole interne. Non c’è nessun giocatore più grande del Milan, il senso del messaggio di Leonardo è questo ‘noi siamo il Milan, o ti adegui o puoi andare’”