Gandini a Sportitalia: "Mai visto Yonghong Li. Ho vissuto la cessione come una cosa vera"

L'ex direttore generale del Milan Umberto Gandini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia.

Notte più bella e più brutta al Milan? “La notte più brutta al Milan è stata quella di Istambul, quello era il Milan più forte ma è difficile capire cosa sia successo. Quelle più belle Barcellona ’94 e Atene 2007”

Yonghong Li? “Yonghong Li non l’ho mai visto. Ho partecipato alla due diligence, ho seguito la parte burocratica della cessione e l’ho vissuta come una cosa vera. Deluso da Fassone? Non ho il diritto e il dovere di esprimere un’opinione. Per giudicarlo serviva essere con lui, sicuramente non è stato il miglior Milan”.

Berlusconi e Galliani a Monza? “La passione per il calcio e la voglia di stupire li hanno portati lì. Hanno grande amore per il calcio”

Berluconi? “Quello che ha fatto nella sua carriera lo descrive”