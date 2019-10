Gandini: "Con Gattuso il Milan aveva identità. Pioli avrà modo di far vedere il suo valore"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei troppi cambi in panchina: "La squadra e anche la stessa società sono mutate tantissimo negli ultimi anni. Con Gattuso il Milan aveva una identità e marciava dalla stessa parte del proprio tecnico. È chiaro che Giampaolo non ha trovato le giuste chiavi per ottenere risultati, vedremo se Pioli saprà toccare le corde giuste. Avrà sicuramente modo di far vedere il suo valore, ha tanta esperienza, ma in campo ci vanno sempre i giocatori: loro in primis dovranno dimostrare qualcosa".