Gandini: "Nessuno fra gli addetti ai lavori dava il Milan in testa alla classifica a inizio del campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan ai tempi di Silvio Berlusconi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sua ex società dicendo: “Il Milan sta facendo molto bene dato che arriva da un secondo posto e da un primo posto in due anni. Nessuno fra gli addetti ai lavori dava il Milan in testa alla classifica a inizio del campionato. Hanno fatto ottime cose”.