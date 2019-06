Ganz a MTV: "Paquetà il giocatore giusto per il centrocampo del Milan, si è inserito subito"

Maurizio Ganz, intervenuto a Milan TV, ha parlato di Paquetà in tono molto positivo: "Al centrocampo del Milan serviva una giocatore di qualità, tecnicamente forte, in Paquetà ha trovato il calciatore giusto. Si è inserito immediatamente nel calcio italiano, non è facile. In Italia c'è un tatticismo incredibile, lui ha dimostrato oltre che alla tecnica di sapersi adoperare anche in vari ruoli, non ha giocato solo come interno di centrocampo ma anche sull'esterno. Ha dimostrato di essere un giocatore polivalente, serviva un giocatore di qualità, credo sia stato azzeccato l'acquisto".