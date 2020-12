Ganz: "Aspettavamo questa partita dall'anno scorso. La vittoria è stata un grande segnale"

Queste la parole di mister Maurizio Ganz ai microfoni di MilanTv dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Aspettavamo tutti questa partita già dall'anno scorso, dalla non qualificazione in Champions, dall'algoritmo che ci ha penalizzato. Lo scorso anno abbiamo pareggiato e perso, quest'anno vittoria importante in casa loro. Un bellissimo segnale in una partita difficile perché la Fiorentina è una buona squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo saputo gestire la partita e nel secondo tempo non ci hanno mai tirato in porta. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. E' stato un grande segnale".

Su Boquete: "Vero ci da quella personalità e quell'esperienza che magari abbiamo di meno. E' un gruppo unito, fuori e dentro al campo. Adesso siamo già con la testa a domenica contro il Sassuolo".