Ganz: "Il Milan ha fatto il suo dovere fino in fondo. Quattro punti in più rispetto alla scorsa stagione sono un punto di partenza".

Al termine della stagione 2018/19, il Milan ha conquistato 68 punti in Serie A, quattro in più del campionato precedente. Questo il parere di Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, sui miglioramenti della squadra rossonera rispetto alla stagione precedente: “Si sperava tutti che potessero essere cinque o sei per poter arrivare in Champions ma non è stato così. Credo però che il Milan abbai fatto fino in fondo il proprio dovere, che abbia sempre dato tutto. Quattro punti in più rispetto all’anno scorso devono essere di buono auspicio perché, anche se non sono bastati, vogliono dire essere a ridosso della Champions. Quindi il punto di partenza è importante".