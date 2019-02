Ganz: "Milan, nel Cagliari attenzione a Barella: è il giocatore più importante della squadra"

Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, si è soffermato sui singoli del Cagliari: “Barella credo che sia il giocatore più importante del Cagliari perché, nonostante la giovane età, lo vogliono in tanti. Ha dribbling, ha brillantezza e la cattiveria giusta per recuperare molti palloni. Poi ci sono Pavoletti e Joao Pedro. Però il Cagliari ha uno degli attacchi meno prolifici, mentre in difesa si difendono molto bene. Nonostante questo, la fase offensiva è quella più importante del gioco del Cagliari”