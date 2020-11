Ganz: "Tre punti meritati, ma vogliamo migliorare. Rigore? Era inesistente"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, mister Maurizio Ganz ha parlato così della vittoria di oggi contro il Napoli: "Abbiamo fatto bene in un campo difficile, contro una squadra aggressiva. Dispiace solo che ci siamo complicati la vita da soli, e devo anche dire che il rigore era inesistente e mi dispiace per la doppia ammonizione di Vitale che dovrà saltare la Roma. Ora abbiamo Roma, Fiorentina e subito dopo il Sassuolo. In queste tre gare capiremo ancora di più come migliorare, anche se sei vittorie e una sconfitta...fare meglio era difficile. In settimana cercheremo di fare meglio. Dobbiamo crescere come gruppo e come intensità. Ci siamo allenate poco o con tante giocatrici che mancavano, ma sono tre punti strameritati"