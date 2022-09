Garanzini: "Bottino pieno per Milan, Inter e Napoli. Juve, rapporto di forze imbarazzante"

MilanNews.it

Gigi Garanzini su La Stampa ha scritto un fondo sulle sfide di Champions delle italiane andate in scena ieri. Comincia con la Juventus: “Se era davvero questa la partita-chiave del girone, come Allegri aveva dichiarato prima di Parigi allora l'astrologo sta davvero perdendo colpi. Perché non solo è arrivata la sconfitta, ma è stato imbarazzante il rapporto di forze sul campo, a dispetto di un gol di vantaggio su cui costruire l'impresa. […] Dopo la vittoria dell'Inter in Boemia, anche Milan e Napoli hanno fatto bottino pieno. Il Napoli ha segnato un rigore su tre, ma a gioco lungo ha strameritato e pur tenendo conto del valore modesto delle tre rivali non c'è dubbio che il bilancio della seconda giornata sia positivo. Anche se non è facile da raccontare al popolo bianconero”.