Garanzini su La Stampa: "Una grande vittoria del Milan, una assai più risicata del Napoli"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa pone sotto i riflettori le vittorie di Napoli e Milan. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Una grande vittoria del Milan, una assai più risicata del Napoli. La coppia sale a quota 31, tenendo a distanza l'Inter e doppiando i punti della Juventus. Forse la miglior partita in assoluto dei rossoneri di Pioli, di sicuro la più brillante dopo un periodo opaco. [...] Ma tutto il Milan sino a che è rimasto in undici se l'è giocata da capolista. E in dieci è finito in maniera abbastanza discutibile quasi che il solito, mediocre, Maresca, sfinito dalle continue sceneggiate di Mourinho si fosse arreso alla tentazione del contentino. Bella squadra la Roma, sempre a viso aperto pur con qualche limite strutturale: solo un po' sopra le righe, com'è fatale che sia quando a guidarti dalla panchina c'è un tarantolato.