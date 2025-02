Garcia duro con Joao Felix: "Se non cambia mentalità, lo vedremo sempre in squadre diverse"

vedi letture

Intercettato dai microfoni di ESPN, Luis Garcia, ex Barcellona e Atletico Madrid ha espresso la sua opinione sulla carriera del nuovo acquisto del Milan João Félix. Queste le sue considerazioni:

"Nel calcio di oggi, se giochi per squadre come l'Atlético, il Barcellona, il Chelsea, o ora il Milan, devi dare qualcosa in più. Significa lavorare sodo, lottare su ogni pallone, entrare nei contrasti, fare interventi. Non basta essere lì ad aspettare che ti arrivi il pallone tra i piedi; se non fai questo, nel

calcio di alto livello, semplicemente non hai spazio. Se non cambia mentalità, temo che continueremo vederlo passare da una squadra all'altra. E, purtroppo, il livello di queste squadre potrebbe continuare a scendere."