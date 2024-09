Garlando: "Fonseca deve migliorare ovunque. Solo una vittoria può riportare il sereno"

Nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport il giornalista Luigi Garlando, in occasione dell'imminente ripresa del campionato di Serie A, ha analizzato i temi più importanti relativi pioù importanti, relativi soprattutto alle big del nostro campionato. Nel trafiletto dedicato al Milan il focus maggiore era su TIjjani Reijnders ma nell'introduzione il collega della rosea ha parlato anche in generale dei problemi che sta riscontrando il tecnico Paulo Fonseca oltre che dell'apporto di Rafael Leao.

Le parole di Luigi Garlando sul Milan: "Fonseca deve migliorare ovunque: in difesa, in mediana, crivellata dalle ripartenze, in attacco, dove si prega per il ritorno di Morata. Al solito, grandi speranze su Leao, anche per passare lo straccio sulla brutta macchia del cooling break. Solo una vittoria convincente può riportare uno straccio di sereno in casa del Diavolo e restituire fiducia al popolo che non sta assaltando i botteghini per il debutto in Champions".