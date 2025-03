Garlando: "Non esistono logiche di turnover se ti giochi la Champions. Leao doveva giocare subito e non l’inutile Mendes- boy"

Luigi Garlando, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la prestazione del Milan contro il Napoli: "Il Milan ha sfiorato l’ennesima rimonta con il solito finale isterico. Forse avrebbe anche meritato il pari, ma non può svegliarsi sempre dopo gli sberloni, quando tocca il fondo della vergogna. Il primo tempo è stato imbarazzante. Un gol preso dopo 2’, il secondo al 14’: due strafalcioni difensivi da dilettanti. Ma si può approcciare in questo modo una partita che può valere una stagione? Anzi, di più: il futuro, perché era in transito l’ultimo treno Champions con i milioni che cambiano mercati e prospettive. Ora il treno è passato: 9 punti dal quarto posto, 8 squadre davanti e hanno vinto quasi tutte: Fiorentina, Juventus, Bologna... Oggi gioca la Lazio. Ciao. Le accuse di Fonseca, ripetute da Conceiçao, agli atteggiamenti sbagliati di una squadra che sa solo reagire e non agire per impulso etico, sono riemerse. Era e resta un Diavolo senz’anima.

Conceiçao ci ha messo del suo lasciando fuori Leao che negli ultimi anni ha imperversato regolarmente al Maradona. Anche per questo il Milan non perdeva da 7 anni a Napoli. Infatti, quando Rafa è entrato è cambiato il mondo. Non esistono logiche di turnover se ti giochi la Champions. Leao doveva giocare subito e non l’inutile Mendes- boy, Joao Felix. Il Milan saluta il sogno Champions. Conceiçao, con o senza sigaro, proverà ad aggrapparsi al derby di mercoledì. È vero, Pioli li perdeva, ma un anno fa aveva 18 punti in più e navigava sereno in zona Champions. Nostalgia canaglia?".