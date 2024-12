Garlando: "Spiace vedere così Theo, vederlo così dimesso"

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il podcast de La Gazzetta dello Sport 'La Tripletta', il collega Luigi Garlando ha commetanto il declino di Theo Hernandez:

"Spiace vederlo così, vederlo così dimesso. Capitano, trascinante. Anche il campo di Bergamo è stato un invito al paragone. Vi ricodate no quella cavalcata che mandò in gol, spacco l'Atalanta e mandò in gol Calabria e poi a San Siro un gol ancora più bello e spaccando ancora l'Atalanta. E invece, insomma, il Theo di Bergamo dell'altra sera è tutta un'altra cosa. Distratto come al solito, con De Ketelaere che gli mangia in testa.

Fallo o non fallo, per me non è fallo, però comunque una distrazione, come a Cagliari con Zappa. Dà proprio l'impressione di aver staccato, di aver deciso che la sua vita al Milan è finita e sopravvive in questo modo. Il Milan sembra quasi rassegnato a darlo via e fa fatica anche a difenderlo. L'ha quasi scaricato anche lui".