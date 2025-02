Garlando su Gimenez: "Un Bobone Vieri più aggraziato, carrarmato dai cingoli di velluto"

vedi letture

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha scritto un pezzo sulla rosea in merito alle vittorie di Milan e Atalanta, per motivi diverse molto importanti per le due squadre, anche per come sono arrivate. Il collega ha parlato dei cambi che hanno svoltato la partita, dei nuovi arrivi, di come Conceicao dovrà amalgamarli bene l'uno con l'altro nel contesto pre-esistente, della rincorsa alla Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Luigi Garlando su Santiago Gimenez, autore del suo primo gol in rossonero: "L’esordio con gol di Gimenez, dopo l’assist a Joao Felix in Coppa Italia, è stato più che incoraggiante: un carrarmato dai cingoli di velluto, un Bobone Vieri più aggraziato, affamato di profondità e generoso senza palla. La sfida di Conceicao, che non è nato per un calcio di bollicine, è rendere sostenibile il lunapark di Empoli contro avversari più competitivi".