Garlando su Leao: "Può diventare un top, ha più margini di miglioramento di Kvaratskhelia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul confronto tra Leao e Kvaratskhelia: "In questo momento Kvara è davanti per la sua capacità di stare in partita, può migliorare, ma Leao ha più margini di miglioramento, può diventare un top, ha una visione superiore".