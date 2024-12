Garlando su Theo: "È meno devastante del passato. Ha perso entusiasmo o ha troppi compiti tattici con Fonseca?"

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto al podcast della Rosea, ha commentato così la stagione di Theo Hernandez: "Theo è meno devastante del passato, ha fatto delle prove incolori, ma anche quando gioca benino fa il compitino. Si è rotto qualcosa nei rapporti con Fonseca e non ha più l’entusiasmo di prima o è un nuovo compito tattico per cercare il famoso equilibrio e quindi Fonseca gli chiede meno discese in attacco?".

Dopo aver saltato la gara di Coppa Italia per un colpo al piede, ieri Theo Hernandez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e quindi domani sarà al suo posto sulla fascia sinistra dal primo minuto nell'importante sfida di campionato del Milan in casa dell'Atalanta.