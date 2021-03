Garlando sulla Gazzetta: "Tutto quello che è mancato martedì alla Juve lo ha messo in campo ieri il Milan"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato così il pari di ieri del Milan contro lo United: "Tutto quello che è mancato martedì alla Juve lo ha messo in campo ieri il Milan: un’identità di gioco solida che ha trasmesso coraggio ai giovani, un allenatore esperto che ha gestito al meglio l’emergenza, una voglia feroce di fare risultato che alla fine è stata appagata. Old Trafford, il Teatro dei Sogni. Venirne fuori imbattuti sembrava un sogno, appunto, per un Milan senza 6 titolari contro la seconda della Premier, reduce dal trionfo in casa del City capolista che veniva da 21 vittorie di fila. E invece ha compiuto un’impresa, ha portato a casa un 1-1 che sposta il pronostico della qualificazione nel campo dei rossoneri e darà grande carica anche in campionato. Le assenze importanti che contava anche il Manchester non tolgono nulla all’impresa. Il Milan ha meritato soprattutto per il modo con cui ha conquistato il pari".