Gasperini: "Commisso un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino"

vedi letture

Continua la polemica a distanza tra il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini e Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Dopo il "vaffa" del patron viola nel post gara della sfida di domenica vinta dalla formazione di Vincenzo Italiano per 3-2 al Franchi, ripreso da un tifoso, ieri è arrivata la replica dell'allenatore nerazzurro, che nella conferenza stampa post partita, della sfida di Europa League contro il Rakov, non ci è andato leggero nei confronti dello stesso Commisso: "Commisso è un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino. Non voglio neanche rispondergli, ho sempre difeso l'Atalanta e non ho mai offeso nessuno".

Le altre parole di Gasperini.

"Commisso è un maleducato, lo è ogni volta che apre bocca. Lo fa un po' con tutti, non voglio nemmeno rispondergli, io ho sempre difeso l'Atalanta. Quando l'ho fatto l'ho difesa su cose clamorose, dall'episodio di Chiesa è nato tutto. Bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web".

Le possibili reazioni.

Difficile che la Fiorentina stia adesso a guardare e molto probabilmente la questione non finirà qui, con Gasperini che ogni volta che mette piede dentro l'Artemio Franchi viene preso di mira dal popolo viola, per un odio che difficilmente potrà essere messo da parte in futuro, soprattutto dopo l'ennesimo botta e risposta a distanza tra l'allenatore e il presidente della società gigliata.